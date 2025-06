El Gobierno de Puebla obtuvo el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para comenzar con la construcción del primer cablebús en la capital poblana, reiteró el gobernador Alejandro Armenta Mier.



Lo anterior, en referencia a los supuestos conflictos que existieron en el sexenio del panista Rafael Moreno Valle para que se otorgara el aval para la edificación del Teleférico.



Una vez más, el mandatario estatal aseguró que construirá el cablebus es viable y se comprometió a sorprender a las y los poblanos, no dejar deudas y no cometer errores del pasado.



En esa tónica y desde el Museo Internacional Barroco (MIB) donde se anunció la liquidación de la deuda de este inmueble, dijo también que para su construcción no hará uso de Asociación Pública Privada (APP) y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).



Cabe señalar que el proyecto del cablebús implica el desarrollo de una línea aérea de transporte público que conectará desde la zona de La Resurrección hasta Angelópolis, siguiendo un trazo por el Oriente y el Sur de la ciudad de Puebla.



Hasta ahora, el INAH ha autorizado el tendido de la línea desde La Resurrección hasta el Centro Integral de Servicios (CIS) de la Angelópolis.