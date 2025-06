El gobernador Alejandro Armenta Mier aceptó la sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para cambiar el artículo 480 de la Ley de Ciberseguridad o Ciberasedio y establecer que no se limitan las críticas a servidores públicos, quienes aseguró "deben estar exentos de los beneficios" de dicho precepto legal.

Esto significa que no podrán buscar la sanción o penalización por críticas en redes sociales en su contra.

En entrevista, el morenista secundó lo dicho por la mandataria federal respecto a que hay un golpeteo político contra Morena sobre la presunta censura a medios de comunicación, lo que calificó como la "fábrica de las mentiras".

Por lo anterior, señaló que tomará en cuenta el planteamiento hecho por Sheinbaum para clarificar el artículo 480 del Código Penal, a fin de que quede establecido que no se ejercerá alguna sanción por las críticas de medios de comunicación a servidores públicos.

"Debe quedar exento del beneficio de esta ley los servidores públicos, no tenemos ningún interés, no hay censura, se pueden expresar libremente. Es constitucional el derecho de asociación, a la libertad de tránsito, a la organización. Así es que, no hay razón por la cual se deba de vincular la Ley de Ciberseguridad con otro tipo de limitaciones a las libertades de expresión", enfatizó.

En medio de las críticas que ha generado la nueva ley, Alejandro Armenta insistió que busca atender delitos como el robo de identidad, el acoso en redes sociales a menores de edad y mujeres, que pueden conllevar a conductas suicidas.

En este sentido, consideró que una vez concluidos los foros realizados por el Congreso local, las y los diputados podrían decidir cómo mejorar la redacción del polémico artículo y tomar en consideración lo dicho por la presidenta de México.

"La presidenta nos da una opción muy importante, le da los legisladores una opción muy importante, que yo estoy seguro que lo van a considerar", acotó.

De paso, pidió que nadie "se ponga el saco" de ciberdelincuentes, debido a que insistió las reformas al Código Penal son para atender y combatir a delincuentes, no a medios de comunicación.

"Tengan mucho cuidado de no ponerse el saco porque el tema es a los delincuentes, ustedes son medios de comunicación, ustedes son gente que se dedican a proteger las libertades y a generar comunicación con la población, a los que se busca combatir es a los que hacen huachicoleo, lavado de dinero, robo de identidad. Nunca por ningún motivo a quien transmite o hace la noble tarea de la comunicación", manifestó.

De esta manera, el gobernador de Puebla aseguró que es totalmente respetuoso del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, por lo que detrás de artículo 480 de la ley en mención “no hay ningún interés ni censura”.

“Ustedes conocen la fábrica de mentiras y nosotros somos totalmente respetuosos y tomamos muy en cuenta lo que dijo la presidenta este día: debe quedar exento del beneficio de esta ley los servidores públicos, no tenemos ningún interés, no hay censura y se pueden expresar libremente”, recalcó al apuntar que la Constitución Mexicana consagra por encima de leyes locales las libertades de asociación, tránsito y organización.