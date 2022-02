Este viernes se registró el choque entre una unidad de la ruta 64 "C" y un vehículo particular, en calles del barrio El Tamborcito, en la ciudad de Puebla, dejando cinco heridos y cuantiosos daños materiales.

Las víctimas dijeron que el chofer del transporte público iba a exceso de velocidad, lo que comprueba un video que ya circula en redes sociales

El accidente ocurrió la mañana de este viernes 11 de febrero a las 8:15 horas, en el cruce de la avenida 22 Poniente y la calle 15 Norte.

En una grabación que circula en redes sociales, se observa cómo el chofer de la unidad 11, ruta 64 C, circula a exceso de velocidad y en el citado cruce no se percata del automóvil particular color blanco y lo choca.

Pasajeros de la unidad de transporte público y ocupantes de la unidad particular resultaron heridos por lo que fue necesaria la intervención de los paramédicos de SUMA y de Protección Civil Municipal, además de Tránsito Municipal.

Peritos aseguraron ambas unidades y remitieron a los conductores al sector de Vialidad para procurar un acuerdo reparatorio.