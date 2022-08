Se combaten por lo menos tres juicios de amparo con los que se pretende liberad a los presuntos feminicidas de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, reveló su hermana Helena de mismos apellidos.

En su cuenta de Twitter, donde constantemente da informes, señaló que se atacan los amparos promovidos, aunque no detalló quién o quienes llevaron el caso a los juzgados federales.

“Tenemos 3 audiencias por demandas de amparo este agosto. Luchamos para que no haya salidas furtivas de prisión. #JusticiaParaCecilia”, sostuvo la también abogada.

En el mismo tuit, hace referencia del hijo de Cecilia, un niño de tres años de edad, por quien su familia pelea la patria potestad.

“Ayer me hablaba de los paseos con su madre. Paseos que unos asesinos le han robado al y a mi hermana, #CeciliaMonzón”, aseveró en la red social.

"Mientras tanto avanza la conformación y registro de la fundación o asociación que apoyará a las víctimas de violencia de género", informó Helena Monzón.

Por lo tanto, la abogada aseguró que vigilará que el proceso legal de los feminicidas de su hermana Cecilia se lleve a cabo conforme a derecho y haya justicia.

“Las demandas de amparo son habituales en este tipo de procedimientos y más aún cuando se trata de personajes con medios económicos”, señaló en entrevista a medios nacionales.

“Aunque no nos altera, sí nos mantiene vigilantes de que el procedimiento se siga conforme a derecho y se aplique la perspectiva de género. Las audiencias tendrán lugar durante este mes y son tres. Aquí nadie se ha amparado, son demandas, no hay amparos concedidos y en general confiamos en que no se conceda nada de lo solicitado”, explicó la abogada de nacionalidad española.

De este modo insistió que busca llegar a las últimas consecuencias por el feminicidio de su hermana, además de conseguir una reparación integral del daño.

“Los hombres en el estado de Puebla y en México tienen que entender que la vida de una mujer vale todo lo que tuvieron en esta tierra”, dijo la abogada.

“No canto victoria. Ahora mismo ya tenemos amparos preparados para todo el mes de agosto y sabemos que va a ser así en un procedimiento largo”, sostuvo.

El 12 de junio, Javier N, ex candidato a gobernador de Puebla, fue vinculado a proceso acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de ser el presunto autor intelectual del feminicidio.

Actualmente se encuentra preso en el penal de Almoloya tras ser trasladado del de San Pedro Cholula, mientras que Santiago N, ex secretario particular del priísta y ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Puebla, fue acusado de proporcionarles su camioneta a los sicarios para que escaparan.