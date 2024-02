Elementos de la Guardia Nacional y Ejército mexicano llegaron a la zona de Tehuacán, para resguardar la seguridad en el municipio.

Así lo reveló el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en entrevista durante gira por la zona al oriente del estado de Puebla, para poner en marcha un programa contra las drogas.

Indicó a medios locales que en la zona ya se cuenta con un destacamento muy importante de elemento del Ejército nacional, Marina, Policía Estatal, además de que los ayuntamientos deben hacer lo propio.

-¿Cuántos elementos- preguntó la prensa.

-No puedo decirte, es parte de la estrategia- respondió.

“Sin embargo, la frontera con el vecino estado es algo que se nos complica”, reconoció al señalar que en el tema de las drogas es fundamental la prevención, por lo que hizo un llamado a los padres de familia a observar a los hijos, sino lo hacemos, los hijos van a decir, mis papás no se van a dar cuenta.

“Para que no haya venta de drogas, no tiene que haber compradores y para que no haya compradores tenemos que hacer nuestra tarea desde la casa”, sostuvo.

El mandatario estatal señaló que los índices delictivos siguen a la baja, pero no se pueden confiar y bajar las manos, ya que es una tarea de todos.

Sergio Salomón puso en marcha en este municipio la campaña "Hagamos equipo, si te drogas te dañas", consistente en actividades deportivas, culturales y recreativas.

De igual manera, llamó a las y los adolescentes, padres y madres de familia, así como a los maestros, a cerrarle el paso a las drogas y al alcohol en la sociedad, viviendo la vida con plenitud y alegría, pero con responsabilidad.

El compromiso del gobierno estatal para impulsar acciones a fin de que los estudiantes no ingresen al mundo de las adicciones, y resaltó la importancia de que los padres y las madres de familia dialoguen y escuchen a sus hijos para orientarlos y brindarles consejos que les permitan un correcto desarrollo.