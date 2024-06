La tarde de este sábado, en Coronango se registró la explosión de una casa donde se fabricaba y almacenaba pirotecnia, dejando el saldo de ocho personas lesionadas.

En un comunicado, Protección Civil Estatal informó que, junto con elementos de la Sedena, Bomberos del Estado, Policía Municipal y paramédicos de SUMA arribaron a la zona tras un reporte de explosión.

Detallo que ocho personas resultaron con lesiones, de las cuales dos no necesitaron atención médica, tres mayores de edad fueron trasladados al Hospital de Traumatóloga y Ortopedia, un masculino al Hospital General de Huejotzingo, y dos menores de edad fueron trasladados al Hospital del Niño Poblano por quemaduras, mientras no hay no hay reporte de personas fallecidas.

Personal de cuerpos de emergencia lograron sofocar el incendio.