Luego del escándalo de un presunto abuso de dos elementos de la Policía Ministerial al detener a una persona inocente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que fueron separados de sus funciones mientras se abrió una investigación.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, también informó que abrió una investigación de oficio, luego de que en redes sociales se viralizara un video donde someten por la fuerza a un ciudadano, sin verificar antes su identidad.

En un comunicado, la FGE señaló que los agentes quedaron sujetos a investigación, por lo que afirmó que se reafirma “el compromiso que se tiene con el respeto a los Derechos Humanos y la transparencia”.

En un primer comunicado, señaló que se investiga el actuar de policías ministeriales durante una detención, tras la difusión del video donde tienen en el suelo con la rodilla encima al ciudadano identificado como Francisco Javier, cuando presuntamente pretendían ejecutar una orden de aprehensión en la zona del centro comercial Plaza Dorada.

Cuando se dieron cuenta que se equivocaron de persona, solo se alejaron con el clásico “usted disculpe”, según se refiere en el video publicado.

La FGE emitió un comunicado en el que informa que tomó conocimiento de este caso y que ha iniciado una investigación interna.

“Una vez que se determinen las circunstancias en las que se llevó a cabo la acción policial, se determinará lo correspondiente”, señaló la institución.

Fue uno de los agentes quien lo mantuvo inmovilizado en el suelo, mientras que el detenido pide que muestren la orden de aprehensión, mientras una mujer pidiendo auxilio a una patrulla.

“¿Por qué me arrojan entre tantos como si fuera un delincuente? Mire cómo me tiene, no puedo hablar”, reclama el afectado, quien aún no presenta ninguna queja ante CDH o alguna denuncia en la misma FGE.