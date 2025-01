Avanzó la Fiscalía General del estado (FGE) en las investigaciones para localizar a tres menores que fueron sustraídos por un pleito familiar desde hace más de dos años.

En un comunicado, informó fue detenida una mujer implicada en los hechos, por lo que avanza en la localización de las víctimas de sustracción.

La mujer de nombre Jessica N. de 24 años de edad implicada en los hechos, fue detenida en las últimas horas.

Agentes ministeriales que dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en la calle 11 Sur, frente a Plaza Centro Sur, de Agua Santa, en la ciudad de Puebla, quedando a disposición del Juez de Control, bajo cargos por sustracción de menores.

Suplicio

En dos años, Ana Karen Rodríguez no ha podido ver a sus tres pequeñas hijas sustraídas desde 2022 por su expareja Erik N. y padre de las menores, quien se encuentra detenido.

Acusó que continúa ejerciendo violencia desde la cárcel, quien presume de privilegios y continúa con las amenazas de que no volverá a ver a sus hijas.

“Erik se burla de mí, me dice que no volveré a ver a mis hijas, que él ya ganó (…) necesito que las autoridades me ayuden a encontrarlas”, clamó la afectada.

Por lo tanto, en un comunicado exigió su localización a la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda.

Ana Karen Rodríguez hizo un llamado a la sociedad y a las autoridades para que ayuden a encontrar a sus hijas, al insistir en su preocupación y urgencia por la desaparición prolongada y la implicación directa de la familia de Erik en los hechos.

A pesar de que tanto su expareja y los padres y abuelos de las niñas de la misma fueron detenidos por presunta complicidad, no ha podido ver a sus hijas Erika Aitana, Ivanka Ailene y Madisson Escarlet, a quienes no ve desde el 22 de noviembre de 2022.

En un comunicado, recordó que su expareja y padre de las niñas, Erik N, sustrajo a las niñas en complicidad con sus abuelos paternos, en el municipio de San Pedro Cholula.

Por lo tanto, Erik N se encuentra preso en el penal de dicha demarcación por violencia familiar con el agravante de violencia vicaria, mientras sus padres, Francisco N, de 59 años, y Blanca Patricia N, de 61 años, también fueron detenidos.

Ha solicitado constantemente a la FGE y a la Comisión Estatal de Búsqueda, ayuda para localizar a sus hijas, pero no ha obtenido resultados hasta el momento.

Insistió que deben activarse a la brevedad los protocolos de búsqueda, ya que han pasado dos años sin noticias de sus hijas.

Señaló también a la actual pareja de Erik N, de nombre Jessica, como la presunta autora intelectual de la sustracción de las menores, en complicidad con otros familiares, entre ellos el tío y la tía de las niñas, Donova y Gabriela.

Por lo tanto, exigió la liberación de órdenes de aprehensión contra ellos, quienes podrían tener a las menores y que se les imponga prisión preventiva justificada.