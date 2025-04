La audiencia programada para este lunes 14 de abril dentro del juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón fue suspendida, informó su hermana Helena Monzón a través de un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Desde Barcelona, España, en un video Helena explicó que la suspensión se debió a la ausencia del defensor del autor material confeso, quien presentó un justificante médico.

“La audiencia de hoy ha sido suspendida. Ni siquiera podemos decir que hayamos avanzado nada, porque realmente se ha tratado más de leer (...) un justificante entregado por la defensa del autor material que está confeso, como la última vez. En esta ocasión parece que no podía estar en la audiencia por un tema médico. No voy a entrar por protección de datos personales”.

Este aplazamiento se suma a otros ya ocurridos anteriormente, en un juicio que busca determinar responsabilidades por el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022 mientras circulaba en su vehículo en el municipio de San Pedro Cholula.

Por estos hechos fueron detenidos y vinculados a proceso varios implicados, incluyendo el exfuncionario público y excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier N.

Helena Monzón, víctima de amenazas en Puebla

Horas antes, Elena Monzón publicó otro mensaje en la misma red social en el que denunció haber recibido amenazas durante sus estancias en Puebla. En su publicación escribió:

“¿Por qué será que no me quedo mucho rato en #Puebla? Por varios motivos, uno de ellos es que no me gusta el nivel de agresiones que recibo en mis estancias. Esto es de hace una semana aprox. Tranquilidad y buenos alimentos. No pienso callar”.

Acompañó su mensaje con una imagen que muestra una amenaza recibida a través de redes sociales. En la imagen se puede leer: “Por caer en garras de adultos que las embaucan o por no. Es como decir maten a quien anda de boquifloja, como ud.”

Hasta el momento de esta publicación, no hay registro público de que se haya presentado una denuncia formal por estas amenazas, ni pronunciamiento oficial por parte de autoridades ministeriales o judiciales en torno al señalamiento.

La defensa legal de la familia Monzón no ha emitido un posicionamiento adicional respecto a la nueva suspensión de audiencia ni sobre las amenazas denunciadas.

La audiencia suspendida no tiene una nueva fecha programada aún. La familia de la víctima ha reiterado públicamente su intención de seguir el proceso judicial hasta su conclusión.

El juicio se encuentra en su fase intermedia, en la que las partes presentan pruebas y se define qué elementos serán llevados a la etapa de juicio oral.