Puebla, Pue.- Una persona, integrante de la comunidad LGBT+, fue herida con arma blanca al interior de una taquería en inmediaciones de la Central de Autobuses de Puebla.

Los lamentables hechos se registraron al interior de la taquería La Oriental de Las Cuartillas, donde un sujeto ingresó y cuchillo en mano, atacó en la cabeza al comensal de nombre Fabián, proveniente de Izúcar de Matamoros para luego darse a la fuga e internarse en La Fayuca.

Tras el ataque, el afectado fue atendido por paramédicos e internado en un hospital donde su estado de salud se reporta como estable.

Cabe mencionar que la víctima manifestó no conocer al atacante e indicó que no sabe porqué lo atacaron aunque no descarta que haya sido por una razón de odio por causa de género.