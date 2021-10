El actor norteamericano Alec Baldwin ha vivido horas llenas de incertidumbre luego de haber protagonizado la muerte accidental de la directora de fotografía del filme Rust, Halyna Hutchins, en Nuevo México, Estados Unidos.

De acuerdo con EFE la directora perdió la vida a causa de un disparo accidental detonado por Alec Baldwin mientras llevaban a cabo las grabaciones de la película.

Luego del accidente en el rodaje, Halyna Hutchins, de 42 años, fue llevada de urgencia en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, sitio donde finalmente, perdió la vida.

Por la naturaleza de la situación, el hecho generó una gran sorpresa en todo el mundo, pues hace 28 años, en circunstancias similares, el actor Brandon Lee, hijo del legendario actor de artes marciales, Bruce Lee, perdió la vida mientras rodaba la película El Cuervo.

Tras varias horas de incertidumbre, el actor envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter donde manifestó su dolor por este hecho.

En dos tuits de su cuenta oficial comparte la profunda tristeza que le ha provocado el suceso en el que murió la directora de foto:

“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada.”

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and