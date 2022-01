Policías del departamento de Colleyville, una pequeña localidad de Texas, Estados Unidos, informaron que un hombre que parecía hombre que parecía haber tomado a varias personas como rehenes en una sinagoga. Al momento solo uno de ellos ha sido liberado, de acuerdo con reportes.

A través de redes sociales, la policía informó que a las 11:30 horas locales llevaban a cabo un "operativo SWAT" en la congregación Beth Israel.

El diario The Dallas Morning News reportó que la policía estaba negociando con un secuestrador y que no estaba claro cuántas personas había al interior del edificio, citando a la sargento de la policía de Colleyville Dara Nelson. La fuente añadió que no había lesionados o heridos en la sinagoga.

Una transmisión en vivo de la página de Facebook de la congregación durante el servicio matinal del sabbat parecía capturar en el audio la voz de una persona hablando en voz muy alta, sin embargo, no mostraba la escena en el interior del centro religioso.

En ella, podía escucharse a un hombre diciendo: "Pon a mi hermana al teléfono" y "voy a morir". También puede escuchársele diciendo: "Hay algo mal con Estado Unidos".

Según ABC news informó que el secuestrador estaba armado y había afirmado tener bombas en varios lugares sin revelar cuales. También reportó que el hombre decía ser hermano de Aafia Siddiqui, una mujer apodada "Lady Qaeda" por los diarios estadounidenses, y exigía que su hermana fuera liberada de la cárcel.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado rápidamente del incidente y "seguirá recibiendo actualizaciones de su equipo", dijo su portavoz Jen Psaki.

Con información de AFP y agencias.