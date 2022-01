El 17 de enero de 2022 marca en el calendario el llamado "Blue Monday", lo que para muchos es considerado el día "más triste" del año.

De acuerdo con el origen de esta fecha, el tercer lunes de enero se considera como el punto final de la época de optimismo desmedido por la llegada de la Navidad y el Año Nuevo.

Algunos especialistas señalan que el Blue Monday existe por el retorno a las actividades, los gastos hechos en diciembre y el aterrizaje de la realidad del año en curso, da vida al lunes más triste del año.

De acuerdo con Expansión, en 2005, el psicólogo Cliff Arnall intentó diseñar una fórmula para calcular cuál es el peor día del año, donde tuvo puntos a considerar como el clima, los excesos navideños y las primeros intentos de propósitos de Año Nuevo y los niveles de motivación y la necesidad de tomar medidas.

A pesar de que este día ha causado diversos debates, cada tercer lunes de enero se usa este día como un punto a considerar analizar la depresión en sus diversas formas.

You might hear a lot about the myth of #BlueMonday today. But depression doesn't care what day it is. If you need support, today or any day, we're here for you.