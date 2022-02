Tras consumir presuntamente cocaína adulterada en Buenos Aires, Argentina, al menos nueve personas murieron y más de 50 están internadas gravedad, informaron este jueves fuentes judiciales.

El fiscal general del departamento bonaerense de San Martín, Marcelo Lapargo, afirmó que hasta ahora hay nueve fallecidos confirmados, aunque "puede ser que sean 12", tal y como publican diversos medios locales.

"Es un hecho gravísimo para la salud pública (...). No sabemos hoy con qué está adulterada. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que alguien la ha incluido (la otra sustancia) intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo", aseveró Lapargo.

La Policía bonaerense desplegó un operativo en el partido de Tres de Febrero, al noroeste de la capital, para encontrar a los responsables de comercializar esta sustancia, teniendo como resultado nueve detenidos.

Uno de los intoxicados admitió que había comprado la droga en las inmediaciones de "Puerta 8", una villa de emergencia situada en Tres de Febrero y en donde están trabajando los agentes de seguridad para sacarla de circulación.

Desde ese mismo lugar, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aseguró que estas muertes se deberían a un proceso de "estirado" de la cocaína, que consiste en añadirle otras sustancias, aunque no descartan que se trate de otro tipo de droga.

"Capaz que del análisis surge que no es cocaína, sino que es talco con algún anestésico para generar esa falsa sensación de que uno está drogado", afirmó Berni.

En ese sentido, el titular de Seguridad bonaerense advirtió que los fallecidos experimentaron paros cardíacos y respiratorios "extremadamente violentos", por lo que la sustancia en cuestión sería un "represor del sistema nervioso central".