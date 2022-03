El banco español Santander informó este lunes que, como medida de apoyo a Ucrania ante la invasión de Rusia, no hará nuevos negocios con empresas rusas.

De acuerdo con un comunicado emitido desde Madrid, el banco aseguró que no tiene presencia ni apenas exposición directa en Rusia y Ucrania; sin embargo, se encuentran en permanente contacto con las autoridades, en particular con las europeas, “y aplicando las sanciones internacionales. Además, no haremos ningún nuevo negocio con empresas rusas".

La empresa ha tomado las medidas para eliminar las comisiones a todas las transferencias permitidas de países europeos a Ucrania.

También suspenderá las comisiones de cuentas y tarjetas para clientes ucranianos en Polonia, uso gratuito de los cajeros automáticos, y acceso permanente a dinero en efectivo en las sucursales y los cajeros.

“Santander condena la invasión y se solidariza con los ciudadanos de Ucrania. Ayudar en la crisis humanitaria es la máxima prioridad del banco”, indicó.