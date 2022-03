El mundo de Hollywood apenas de estaba "reponiendo" después de los Premios Oscar con el polémico golpe de Will Smith a Chris Rock, cuando hoy se informó de otra noticia que cimbró al gremio.

Este 30 de marzo, el actor estadounidense Bruce Willis dio a conocer que se retirará de la actuación a consecuencia de su reciente diagnóstico de afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación.

#ÚLTIMAHORA | El actor Bruce Willis se retira por problemas de salud. pic.twitter.com/7Eicgpyva7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 30, 2022

A través de un comunicado, la familia de Bruce Willis, anunció el diagnóstico a través de sus redes sociales.

“A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas”.

El protagonista de Duro de Matar, de 67 años, es considerado uno de los actores más famosos en la industria del cine en Hollywood, por lo que su sorpresivo retiro ha generado consternación en la cultura pop.

“Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo”.

Bruce Willis ha participado en algunos de los filmes más taquilleros del cine contemporáneo como Pulp Fiction (1994), Sin City (2005), 12 Monos (1995), El Quinto Elemento (1997), El Sexto Sentido (1999), Armageddon (1998), Los indestructibles (2010) y El Protegido (2000).

Entre los últimos trabajos de Bruce Willis se encuentra su aparición en Cosmic Sin, Midnight in the Switchgrass y Out of death. En años recientes fue la figura principal en los comerciales de una reconocida marca de cervezas mexicana.

¿Qué es la afasia?

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición, define la afasia como un trastorno que puede causar problemas de comunicación como expresión, comprensión, lectura y escritura.

Los especialistas señalan que el trastorno puede derivarse como consecuencia de un accidente cerebrovascular, es decir, que un vaso sanguíneo se rompa al interior del cerebro.

Otra de las posibles causas es una lesión en las partes del cerebro que se encargan del lenguaje.