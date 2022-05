Star Wars se ha convertido en una de las sagas más exitosas del cine, no por nada ya forma parte de la cultura popular. Debido a su importancia, la historia creada por George Lucas tiene su propia celebración, la cual reúne a todos los fans cada 4 de mayo.

El origen de este momento es muy curioso, pues tuvo lugar en el mismo año en el que se estrenó la primera película, "A New Hope", e incluye un mensaje bastante político incluido en su historia.

Resulta que, el 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News, publicó entre sus páginas la felicitación de varios políticos dirigida a la conservadora Margaret Thatcher por haber sido elegida como la nueva primera ministra del Reino Unido.

El mensaje incluía la frase más popular de la película, que en ese entonces enloquecía al mundo por su originalidad y viajes intergalácticos. "May the Force be with You, Maggie".

Sin embargo, y ya que fue publicado el 4 de mayo, la frase dio lugar a un bonito juego de palabras en inglés, ya que "Force" suena muy parecido a "fourth".

Sin embargo, no fue sino hasta 2011 que comenzó a celebrarse la saga el 4 de mayo, pues inspirados en lo que había ocurrido con aquella publicación británica, el cinema de Toronto organizó un festival en esa fecha, en el que que proyectó los cortometrajes y demás producciones hechas por fans en honor a la franquicia cinematográfica.

La iniciativa tuvo tanto éxito que se repitió, el mismo día, al año siguiente y fue imitada en varios países del mundo, que la adaptaron y añadieron ciclos de cine de las películas, convenciones desfiles y otras celebraciones.

Con los años, Star Wars no sólo ha lanzado películas, sino que también series como la próxima a estrenarse, Obi-Wan Kenobi. Y de productos en torno a la franquicia hay muchos, incluso LEGO se ha unido a la "fiebre" de Star Wars y ha sacado a la venta varios sets, en los que se incluyen algunas de las icónicas naves que hemos visto en la pantalla grande.