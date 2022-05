El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Kiev no aceptará ningún acuerdo que conduzca a un "conflicto congelado" con Rusia, informó hoy la agencia noticiosa Ukrinform.

"No nos conformaremos con un conflicto congelado. Yo me opongo. Definitivamente no aceptaremos tal documento", dijo Zelensky.

Zelensky dijo que los acuerdos de Minsk, que pusieron fin a la intensa fase militar del conflicto de Donbass hace siete años, resultaron ineficaces.

Rusia se retiró de los acuerdos de Minsk cuando atacó Ucrania el 24 de febrero, afirmó Zelensky.

Los acuerdos de Minsk, logrados en septiembre de 2014 y febrero de 2015, delinearon los pasos necesarios para poner fin al conflicto en la región oriental ucraniana de Donbass iniciado en abril de 2014.

Con información de Xinhua.