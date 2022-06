Un avión de la aerolínea Red Air, procedente de República Dominicana, se incendió al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami causando pánico entre los pasajeros y la tripulación de la aeronave.

De acuerdo con medios locales, el incendio dentro del avión MD-82, con 136 personas a bordo, se presentó luego del desprendimiento del tren de aterrizaje delantero, indicó el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin, en un correo a AP.

The flight was L5203/REA 203, Red Air MD-82 (reg HI1064) from Santo Domingo to Miami -- se especula colapso del tren de aterrizaje, venían pasajeros de Venezuela 🇻🇪 hacia Miami, haciendo escala en la República Dominicana. No hay heridos. pic.twitter.com/9xopEc12Yu