La misión Juno de la NASA ha completado 50 órbitas alrededor de Júpiter desde que la nave espacial llegó al planeta gigante en 2016, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Juno concluyó su paso número 50 cerca de Júpiter el 8 de abril, se indicó el lunes en actualizaciones de la NASA. Mientras la nave espacial orbita Júpiter, la cámara a bordo de Juno, llamada JunoCam, toma fotografías del planeta desde diferentes ángulos y distancias radiales.

Hasta el momento, la nave espacial ha enviado una gran cantidad de información a la Tierra, incluyendo imágenes de varios instrumentos diferentes, y vistas espectaculares de la Tierra, de Júpiter y de las lunas grandes del planeta, Ganimedes y Europa, indicó la NASA.

