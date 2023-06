Las zonas central y oriental del estado de Nueva York (EE. UU.) estarán bajo una advertencia sanitaria sobre la calidad del aire este miércoles, debido a los impactos de los incendios forestales que se están desarrollando en Canadá, según ha informado el Gobierno estatal.

#BREAKING: New footage from the George Washington Bridge (connecting New Jersey and New York City) of the toxic smoke now enveloping the northeast, as dozens of wildfires burn uncontrolled across Canada. #BreakingNews pic.twitter.com/7HjdJwMaEG