Al menos siete personas murieron y otras 90 resultaron heridas hoy cuando un misil lanzado por Rusia impactó en la ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, indicó el Ministerio de Asuntos Internos del país.

Diez oficiales de policía y 12 niños son parte de los lesionados en el ataque, señaló el ministerio en una publicación en Telegram.

#BREAKING #Ukraine #Russia Another footage from today's attack on Chernigov. pic.twitter.com/G8yMlDGBKg