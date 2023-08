Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, solicitó al juez Brian Cogan permitir la visita de su esposa, Emma Coronel, y sus dos hijas a la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde cumple cadena perpetua por delitos de narcotráfico.

A través de una carta, Guzmán Lorea explica que la petición tiene que ver con la próxima liberación de Emma Coronel, el próximo 13 de septiembre, quien a partir de esta fecha podrá viajar a través de Estados Unidos.

“Le pido el favor que me autorice que me pueda visitar mi esposa y también me traiga las niñas, ya que mi esposa cumple el arraigo que se le puso el 13 de septiembre de 2023 y de esa fecha en adelante ella podrá viajar en todo el país ya que tendrá probatoria”, argumentó.

“El Chapo” recordó que en ocasiones pasadas los fiscales se opusieron a que su esposa lo visitara justificando que ella podía pasar mensajes en contra de los testigos.

“Es absurdo ya que lo que se habla en visita todo queda grabado y aparte hay cámaras y pues ahora no hay esa preocupación de los fiscales”, agregó.

Por esta razón, Guzmán Loera pidió a Cogan que sus hijas Emali Guadalupe y María Joaquina también puedan llegar a visitarlo a la prisión ADX Florence. “Están estudiando en México y nada más pueden viajar a visitar a su papá en vacaciones, dos o tres veces al año máximo”, señaló.

La carta fue difundida por Marta Dhanis, periodista que cubre la fuente de tribunales estatales y federales de Nueva York.