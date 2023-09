Un total de 73 personas murieron y más de 52 resultaron heridas hoy jueves por la mañana cuando el edificio que ocupaban en el centro de la ciudad sudafricana de Johannesburgo se incendió, según informó una fuente oficial.

El portavoz de los Servicios de Gestión de Emergencias de Johannesburgo, Robert Mulaudzi, dijo que fueron informados de que el edificio de cinco pisos estaba en llamas alrededor de la 01:30 hora local del jueves (23:30 GMT del miércoles).

"A su llegada, los bomberos comenzaron a evacuar a todas las personas del edificio mientras realizaban operaciones de extinción de incendios. Se confirmó la muerte de 10 personas en el lugar y los heridos fueron transportados a varios centros sanitarios para recibir atención médica adicional", detalló.

Entre los fallecidos hay siete niños, añadió.

