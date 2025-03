El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó cualquier posibilidad de conversaciones inmediatas en persona con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, después de su tenso intercambio de gritos en la Casa Blanca el viernes.

"Bueno, él dice que lo quiere ahora. Quiere regresar ahora mismo. Pero no puedo hacerlo", dijo Trump a los periodistas el viernes por la noche cuando salía de la Casa Blanca para pasar el fin de semana en Florida.

Mientras tanto, en una entrevista con Fox News el viernes por la noche, Zelensky dijo repetidamente que no se disculparía con Trump por el inesperado estallido entre las dos partes.

"Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo", aseguró el presidente ucraniano.

Pero señaló que este tipo de disputa "no es buena para ninguna de las partes".

El viernes, una conferencia de prensa en la Casa Blanca donde Trump y Zelensky tenían previsto firmar el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania fue cancelada, tras el sorprendente enfrentamiento entre los dos dentro del Despacho Oval que terminó con Zelensky abandonando la reunión.

Poco después de la caótica confrontación, Trump publicó una declaración en Truth Social, diciendo: "He determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a Estados Unidos en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté listo para la paz".

Por su parte, Zelensky recurrió a la plataforma de redes sociales X y publicó: "Gracias Estados Unidos, gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias (presidente Trump), al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso".

Citando a un funcionario de la Casa Blanca, los medios informaron que Trump actualmente no está interesado en revisar o revivir el acuerdo sobre minerales.