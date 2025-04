El secretario de Estado Marco Rubio aseguró este viernes que Estados Unidos no tiene intención de anexionarse Groenlandia y que cualquier decisión sobre su futuro político “va a depender de los groenlandeses”. Esto, en medio de una nueva controversia por el renovado interés de Washington en la isla autónoma, dependiente de Dinamarca y estratégicamente ubicada en el Ártico.

“Nosotros no nos hemos anexionado nada”, afirmó Rubio al ser cuestionado por los comentarios del presidente Donald Trump, quien recientemente declaró que no descartaba el uso de la fuerza militar en caso de amenazas externas sobre Groenlandia. Rubio aclaró que el mandatario se refería a una posible defensa del territorio frente a una invasión de potencias extranjeras como China o Rusia.

El senador recordó además que durante su reciente visita a la isla, el vicepresidente J. D. Vance reafirmó que Estados Unidos respetará “la autodeterminación de los groenlandeses”. Rubio insistió en que los deseos independentistas de la población local no son producto de influencia externa. “Nosotros no les dimos esa idea; llevan mucho tiempo hablando de ello”, apuntó. También recalcó que, si en algún momento Groenlandia opta por independizarse de Dinamarca, Estados Unidos no permitirá que China se aproveche de la situación para establecer influencia económica o política en el territorio.

Las declaraciones se producen luego de que el senador se reuniera con el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, en los márgenes de la reunión ministerial de la OTAN. Tras el encuentro, Rubio aseguró que ambos países mantienen una “sólida relación” y comparten prioridades comunes como el aumento del gasto en defensa y la respuesta a amenazas de Rusia y China.

Sin embargo, Rasmussen respondió con firmeza a través de redes sociales y calificó como “inaceptables e irrespetuosas” las declaraciones sobre una posible anexión de Groenlandia. Añadió que este tipo de afirmaciones “suponen una violación del derecho internacional”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien visitó Groenlandia esta semana, reiteró que las fronteras internacionales “son inviolables” y que “no es posible tomar otros países”. Las tensiones diplomáticas reviven un tema que ya había generado fricciones entre Washington y Copenhague en 2019, cuando Trump sugirió por primera vez comprar Groenlandia.