El Papa Francisco falleció el pasado 21 de abril de 2025 a los 88 años, dejando un legado imborrable en la Iglesia Católica. Desde su muerte, miles de fieles han tenido la oportunidad de darle el último adiós, y este sábado 26 de abril se llevará a cabo una ceremonia que marcará un hito en la historia del papado.

Por primera vez en más de 100 años, un Papa ha solicitado ser enterrado fuera del Vaticano, en la Basílica de Santa Maria la Mayor, rompiendo con la tradición de ser sepultado en la Basílica de San Pedro. Este es solo uno de los detalles singulares de su funeral, que refleja el carácter austero y cercano al pueblo de Jorge Bergoglio.

La misa exequial se celebrará a las 10:00 a.m. en Roma (3:00 a.m. en CDMX) en la icónica Plaza de San Pedro, con una asistencia de 130 delegaciones internacionales. Entre los asistentes se encuentran 60 jefes de estado y 15 monarcas, incluidos figuras como Donald Trump (EE. UU.), Emmanuel Macron (Francia), Javier Milei (Argentina) y Volodímir Zelenski (Ucrania), así como los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El Papa Francisco pidió que su funeral fuera sencillo y austero. En lugar del tradicional ataúd triple, será sepultado en uno de madera revestido de zinc, marcando otro contraste con las ceremonias papales anteriores. Esta ceremonia también da inicio a un luto de nueve días (Novendiales), donde los católicos alrededor del mundo rendirán homenaje al pontífice.

The Pope's coffin has been sealed.



It was a private ceremony, attended by Vatican officials and some of the Pope's family members.



Now that the ceremony is over, the Chapter of St Peter will hold a prayer vigil by the coffin all night, until the Pope's funeral begins tomorrow… pic.twitter.com/KHZouef47f