El presidente municipal de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, llamó a los jóvenes de 18 a 29 años a que lleven a cabo su pre registro para que se vacunen contra el Covid-19, jornada que se llevará a cabo en las localidades de San Simón Bravo y Palmarito Tochapan del 2 al 4 de septiembre, acción que se lleva a cabo con apoyo del personal de la Brigada Correcaminos.

De acuerdo con el alcalde quecholense, a los jóvenes de 18 a 29 años de edad se les aplicará la vacuna Cansino de única dosis contra el Covid-19 “los centros de vacunación se situarán en el CIS de Palmarito Tochapan y en el Centro de Salud de la junta auxiliar de San Simón Bravo en un horario de 8 a 17 horas del 2 al 4 de septiembre del año en curso”.

Asimismo, llamó a la población de 18 a 29 años de edad a llevar los siguientes documentos: presentar una identificación oficial con fotografía (en caso de que no tengan, llevar constancia de identidad); imprimir el expediente de “mi vacuna”, llenando el documento con tinta azul, marca y lote no se llena; CURP actualizado y comprobante de domicilio no mayor a dos meses.

Finalmente, Martínez Fuentes exhortó a los ciudadanos a seguir acatando las medidas sanitarias ante la actual pandemia por el Covid-19, tales como: el uso correcto del cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y sobre todo, mantener la sana distancia.