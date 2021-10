Buscando coordinar las estrategias en materia de seguridad pública, el Ayuntamiento de Atlixco acompañado de autoridades de los tres niveles de gobierno, llevó a cabo la Primer Mesa de Seguridad.

"Estoy convencida que la seguridad pública es una tema requiere de constancia, perseverancia pero sobre todo continuidad", aseguró la munícipe Ariadna Ayala, quien también afirmó que esta nueva administración municipal pondrá en marcha un modelo de seguridad ciudadana, que encamine los esfuerzos tanto de las autoridades, como de la sociedad civil, con el objetivo de reducir los índices delictivos por medio de procesos transparentes y eficaces.

La alcaldesa de Atlixco señaló que la problemática de inseguridad, no es reciente, no obstante es obligación de las autoridades diseñar un trabajo colectivo que atienda la raíz de la situación y no sólo las consecuencias.

Asimismo reiteró el compromiso de coadyuvar con las diversas instituciones para lograr que Atlixco sea municipio de paz: "Pongo en la mesa la total disposición y la total colaboración por parte de Atlixco".

Ariadna Ayala también informó que una vez que se tenga la evaluación final del estado del sistema de video vigilancia, emprendido hace un par de días, así como la organización de los comités ciudadanos, se podrán establecer las acciones y decisiones que se llevarán a cabo en esta área, de tal forma que se garantice un restablecimiento del orden y la paz pública del municipio.

En este evento también estuvieron presentes Pedro Hernández López, Director Regional de Programas Bienestar; Edith Ortigoza Teutle Jefa Regional del Programa de Discapacidad; Luis Fernando Jara Vargas, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública y Antonio Hernández Pacheco, Director de Seguridad Pública y Vialidad.