Por desinterés de autoridades pasadas que no trabajaban por el bien social, Zautla acumula un rezago educativo preocupante, considerando que de las 14 mil 700 personas mayores de 18 años que viven en el municipio, más de 8 mil 200 carecen de conocimientos académicos, siendo que una proporción de ciudadanos no han terminado primaria o secundaria y en el peor de los casos no saben leer ni escribir.

Esto fue dado a conocer por el presidente municipal de Zautla, Marco Antonio Alejo Calderón, al realizar la entrega de 371 pares de zapatos a estudiantes de la escuela Gregorio Díaz, haciendo un total de 2 mil 681 cajas de calzado que serán distribuidas en 29 escuelas.

Tras la entrega, el edil Marco Alejo agradeció al Gobernador del Estado, Miguel Barbosa, por estar constantemente interesado en el futuro de Zautla, al otorgar esta clase de apoyos que son tan necesarios para escolares del municipio.

Asimismo, destacó la ayuda permanente del secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, quien fue el encargado de realizar la respectiva gestión para que el calzado llegara a tierras zautecas.

En el evento realizado con alumnos, docentes y padres de familia de diversas instituciones, Alejo Calderón recalcó que “estamos viviendo los momentos de la cuarta transformación y los recursos que lleguen a la región, se repartirán con obras, servicios y apoyos en las regiones donde más lo necesitan, como en esta ocasión ocurre al invertir en la educación de nuestros hijos”.

En este evento el alcalde anunció que invertir en la educación será una prioridad en el gobierno municipal de Zautla, tomando en cuenta que, para generar más conocimientos entre el estudiantado, se ha determinado la contratación de docentes en diversas disciplinas, estimando pintura, música, inglés, entre otros.

Posteriormente informó que, de manera conjunta con el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, se invertirán 700 mil pesos para la atención educativa de los adultos, y lograr que cada día sean más los ciudadanos con preparación que habitan la región.

En la entrega de calzado se contó con la presencia de Ricardo Palacios Castañeda, regidor de Educación, Cultura y Deporte; María de Jesús Sandra Ríos Tapia, directora de la escuela presidente Adolfo López Mateos; Alejandro Iglesias Álvarez, juez de paz de San Miguel Tenxtatiloyan; Víctor Manuel Parra Merino, coordinador de deportes del municipio de Zautla.