El Ayuntamiento de Tecali de Herrera, a cargo de Miguel Ángel Amador Báez llamó a la ciudadanía en general a prevenir incendios forestales, evitando tirar en terrenos barrancas y a cielo abierto, basura y otros desechos flamables.

Recientemente se registró un incendio que fue sofocado por elementos de Protección Civil con apoyo de Seguridad Pública.

De acuerdo a las autoridades municipales, las medidas a tomar en cuenta en esta temporada -que hay vientos y clima más seco de lo normal que pueden provocarlos- son: no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque.

"Es importante no tirar basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol".

"No hacer fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio, no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca, no dejar nada inflamable después de acampar, no encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables, evitar guardar líquidos flamables en zonas protegidas, no acumular basura en los predios".

"Es importante pedir ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible", finalizó.