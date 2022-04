Tras la publicación emitida en días pasados en algunos medios de circulación regional y estatal, los cuales dieron a conocer presuntos actos irregulares llevados a cabo por el ex titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE) de Puebla, Francisco "N" y en el que aseguran que de los 58 alcaldes priístas fueron condicionados con la entrega de recursos económicos, entre ellos el edil de Cuetzalan, Gerson Calixto Dattoli, este último reprobó dichas acusaciones tachándolas de tendenciosas y negó haber participado en el pago de sobornos a un servidor público.

A través de un comunicado emitido a través de sus redes sociales oficiales, el alcalde de Cuetzalan, Calixto Dattoli reprobó las acusaciones emitidas por algunos medios de comunicación regional y estatal, sin tener fundamentos o pruebas de ello "...de manera maliciosa y sin ninguna prueba, se vincula mi nombre con el único objetivo de afectar a mi persona".

"Durante el tiempo que, gracias a la confianza de la ciudadanía cuetzalteca, he estado en funciones como Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, me he mantenido respetuoso de las instituciones y actuado con total transparencia en el manejo de los recursos públicos; por lo que, desde este espacio, deseo negar categóricamente haber realizado pagos de sobornos de ningún tipo a servidor público alguno; pues gracias a una política de transparencia en el actuar de la administración a mi cargo, hasta el momento, hemos cumplido en tiempo y forma con cada uno de los requerimientos y procesos de rendición de cuentas establecidos por la ley".

"Tengo las manos limpias y la conciencia tranquila, por lo que las puertas de la alcaldía se mantendrán abiertas para que las instituciones que así lo consideren realicen el escrutinio de nuestras cuentas públicas con el fin de dar certeza y legalidad a los procesos administrativos que hemos realizado hasta la fecha; de la misma manera, hago un llamado a los medios de comunicación que se han pronunciado a este respecto, para que en un ejercicio de madurez periodística y en pro de la libertad de expresión, den difusión a la presente con el fin de desmentir las falsas acusaciones hechas en mi contra sin fundamentos y sin contar con pruebas de sus dichos", cita el comunicado del edil cuetzalteca publicado el 05 de abril de 2022.

Finalmente, Calixto Dattoli agradeció la confianza, el apoyo y respaldo que ha recibido de la ciudadanía cuetzalteca "reitero mi compromiso para continuar trabajando de manera honesta por el bien de nuestro querido municipio".