Regidores del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, acusaron a la presidente municipal, Irene Olea Torres, emanada como ellos de Morena, de corrupción, opacidad en las finanzas, erogaciones desorbitadas en promoción personal y pago, sin licitaciones, a proveedores, por casi 2 millones de pesos, en el caso específico del alumbrado decorativo decembrino, entre otras anomalías.

Cinco de los 11 regidores de Izúcar se rebelaron contra la alcaldesa, quien es licenciada en comunicación y había sido antes síndica en esa municipalidad de la Mixteca Poblana, quien también ha sido acusada de defraudar los ideales de la Cuarta Transformación (4T), de “no mentir, no robar y no traicionar".

En un video que subieron a su cuenta oficial, los llamados Regidores Insurgentes, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le advierten a Olea Torres que “no somos de papel y exigimos transparencia, parar los despilfarros y los gastos excesivos”.

Denunciaron que la presidente municipal y su burocracia obstaculizan la rendición de cuentas, que es obligación constitucional, y realizan un ejercicio opaco y con corruptelas, del presupuesto municipal.

La regidora Martina A. Cardozo Mejía, de Igualdad Sustantiva y Juventud; así como los regidores Luis Adán Marín Negrete, de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana; Santiago Zohar Hernández Torres, de Desarrollo Urbano y Agenda Municipal; Juan José Soto Moreno, Desarrollo Rural y Servicios Públicos; y Juan Manuel Morales Lara, de Salud, demandaron a Olea y a su burocracia que no oculte la información, sobre la que ellos deben realizar la fiscalización de ley.

Los ediles denunciaron que, por ejemplo, en la actual administración se han realizado gastos estratosféricos, como el referente a la iluminación decorativa decembrina.

Detallaron que, para este fin, en 2019, en el ayuntamiento anterior, se erogaron alrededor de cien mil pesos; en 2020, el gasto fue de 200 mil pesos, pero la presidente Irene Olea se gastó, en este mismo rubro, casi dos millones de pesos.

“El día de ayer (viernes) tuvimos un (sesión) Cabildo, en donde pregunté sobre las luminarias del mes de diciembre y no tuvimos respuesta. No hay contrato, hay muchas cosas oscuras y yo como mujer no me presto a corruptelas”, aseguró la regidora Martina A. Cardozo Mejía, en el video que colgaron en Facebook.

Una fuente, confirmó que esta misma semana se sumarán a las denuncias contra Irene Olea más integrantes del cuerpo edilicio, que está integrado por un total de 11 regidores y regidoras.

Finalmente, aseguraron que su única intención es trabajar en beneficio de Izúcar, junto con “la ideología que nos hizo triunfar, con ustedes, que está enmarcada en la Cuarta Transformación y que enarbola también nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de no robar, no mentir y no traicionar”.