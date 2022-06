En el rubro de feminicidios, el estado de Puebla, ha bajado respecto a otros años, sin duda alguna, “el año pasado y antepasado no bajaba del quinto y cuarto lugar, pero ahorita ya es el doceavo lugar".

Así lo aseguró la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, (IDHIE) de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz, “eso no quiere decir que ha habido una disminución de los feminicidios”.

Y hasta el posible en casos de feminicidios en otros estados han aumentado, pero, lo que vemos es que se sigue viendo un subregistro en las cifras oficiales.

Lo anterior, tanto de la Fiscalía como del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.

“Porque como observatorio, entre enero y abril del 2022, el secretariado ejecutivo contabilizó 7 feminicidios, mientras que nosotros contabilizamos 19, a través de revisiones hemerográficas”.

Ana Gamboa, explicó que, con fecha actual tienen registrados 26 feminicidios, lo que equivale a que cada seis días una mujer es asesinada por razones de género, pero son al menos 26.

La responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género, destacó que, dentro del conteo de agresiones en contra de las mujeres, los subregistros le pegan a la realidad.

Y es que, en la cobertura mediática hay casos que no llegan a los periódicos y no se registran como tal, “esto nos da apenas un pequeño acercamiento a la realidad, porque no podemos decir que es la realidad completa, vemos que es parcial”.

Lo cierto, dijo Gamboa Muñoz, es que la violencia contra las mujeres se ha visibilizado más en los últimos años, pero también, esta violencia sistemática por razones de género se expresa en distintas formas y modalidades.

Dejo en claro que, la violencia feminicida es la más extrema contra las mujeres, “vemos que a nivel nacional entre enero y abril del 2022 hay un incremento de los casos de feminicidio”.

De acuerdo con el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, a nivel estatal Puebla ocupa el doceavo lugar, pero también ha bajado como el estado con más casos,

“Cuando vemos y analizamos respecto al año pasado ha habido un aumento del número de víctimas respecto al mismo periodo del 2021 y hay algunos Estados que permanecen”.

La realidad, es que entre 2019 y abril del 2021, de acuerdo con cifras oficiales, en Puebla se abrieron 126 carpetas de investigación por el delito de feminicidio y solo en el 19 por ciento de ellas, se obtuvo sentencia condenatoria.

Por eso, la responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Puebla, Ana Gamboa Muñoz, solicitó las carpetas de investigación que se abrieron.

“Solicitamos, por medio del sistema de acceso a la información al Estado de Puebla, saber cuántas carpetas de investigación se abrieron entre 2019 y hasta abril del 2021”.