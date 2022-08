A un día de que inicie la Feria de Santa María Coronango 2022, habitantes de este municipio denuncian fraude en el Concurso de Reina de la Feria, por ello solicitaron la intervención del presidente municipal, Gerardo Sánchez para que no permita “trampas, corrupción o favoritismos” en este certamen.

Martha Flores y Francisco Macoto, padres de la ganadora inicial, Alondra Macoto Flores, solicitaron al Consejo Organizador de la Feria sea respetado el primer resultado que arrojó el conteo de los votos, ya que se acordó y aceptó por todas las participantes que los bots o cuentas falsas no fueran contempladas en la votación final.

“Por la mañana, abiertamente ante las 3 chicas, se hizo el conteo, se tomó en consideración la venta de boletos, su desenvolvimiento personal, su presentación y que cumpliera con los requisitos que el mismo consejo impuso y resultó ganadora Alondra, con una diferencia de 73 votos. A las 2 de la tarde, el segundo lugar Anayeli, acompañada de un supuesto abogado, impugnó verbalmente ante el consejo de la feria los resultados y pidió que los bots también se contaran en el resultado final”, explicó Mary Macoto en entrevista con Exilio.

Comentó que si el ayuntamiento avala estos resultados la reina de la feria será “la Reina de los Bots” porque son cuentas falsas que la favorecieron con su voto y no los pobladores de ese municipio que la conocen y que tomaron en cuenta las categorías marcadas por el consejo para valorar a quien representará a Coronango en los actos de la feria.

“Lo único que demuestra la actuación del Consejo de la Feria es que el presidente municipal no tiene un buen equipo, pues pone en tela de juicio la honestidad y que no toleran la corrupción ni el favoritismo en ese Ayuntamiento. Ese consejo no le hace un gran favor al presidente, pues está integrado por funcionarios públicos de esa administración”, sentenció.

Sin embargo, estas no son las únicas quejas que los pobladores de ese municipio han expresado en contra del desempeño de su presidente municipal, pues el Ayuntamiento de Coronango es continuamente criticado ya que desde junio pasado la Dirección de Seguridad Pública se encuentra con un encargado de despacho, mientras que ni el alcalde ni el Cabildo han mostrado interés en la designación de un nuevo director que cuente con el aval de los exámenes de confianza requeridos para tal posición.

En eventos anteriores que tuvieron que ver con incidentes de seguridad, los habitantes ya solicitaron la renuncia de su alcalde ante la falta de resultados en su gestión.

También ha sido cuestionada la prestación de servicios como el agua potable por sus constantes fallas, pues los habitantes de Coronango aseguran que la autoridad municipal exige el pago puntual por un servicio del que carecen.

