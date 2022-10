Con el objetivo de lograr mayor sinergia entre las Notarías Públicas y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Tesorería Municipal, se llevó a cabo el foro "I.S.A.B.I., Instrumento para fortalecer las Finanzas Públicas Municipales y Modernización Catastral" para un mejor funcionamiento administrativo en beneficio de las y los contribuyentes.

"Mediante este tipo de acciones queremos que en el gobierno municipal se realicen procesos más ágiles respecto a la elaboración de avalúos catastrales, el pago del I.S.A.B.I., y fomentar la transparencia y rendición de cuentas", afirmó el edil.

Mundo Tlatehui destacó que la eficiencia administrativa en el pago del I.S.A.B.I. permite reducir tiempos de espera en los trámites que efectúa la ciudadanía, ello, se ve reflejado en la disminución del papeleo y aumento en la recaudación municipal.

En tanto, Nalleli Analí Santos Bautista, tesorera municipal, aseguró que el objetivo del encuentro fue conocer propuestas, para transitar a un modelo de mejora administrativa ejemplar.

"Que los trámites que se realizan en materia de impuestos sobre la adquisición de bienes inmuebles sean altamente eficientes para la ciudadanía", aseveró la tesorera.

Al acto asistieron la síndico Felisa Jaramillo Romero, regidoras, regidores, Mario Alberto Montero Serrano, notario público No. 2 de Cholula; Fabián Gerardo Lara Said, notario público No. 19 de Puebla; Ricardo Camarillo Santamaría; notario público No. 33 de Puebla; y María José Flores Ortiz, integrante del Consejo de Notarios del Estado de Puebla.