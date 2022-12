Con el objetivo de brindar un reaprendizaje en las relaciones entre hombres y mujeres, sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en general, la presidente de la asociación civil Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos, Mónica Roldán Reyes dio a conocer que se impartirán diversas ponencias enfocadas a eliminar la violencia de género en municipios del interior de la entidad poblana como Tecamachalco, Zacapoaxtla y San Andrés Cholula que se efectuarán el próximo 14 de diciembre de 2022 y en la segunda semana de Enero y Febrero de 2023, respectivamente.

En entrevista, la titular de CCDH, Roldán Reyes dio a conocer que como parte de las acciones que emprende la asociación civil que encabeza es continuar brindando estás conferencias de "Violencia de Género, desde una perspectiva desde la conciencia de la masculinidad y feminidad afectiva", la más reciente tuvo lugar en la capital poblana el pasado 25 de noviembre del año en curso en la Universidad Madero, en donde se contó con la participación de la tanatóloga Katy Rico.

La también activista en Derechos Humanos expuso la necesidad de reeducar en la relación entre masculinos y femeninos "es necesario sensibilizar y concientizar a la población en general sobre estos temas de violencia de género, ya que solo estamos cayendo en círculos viciosos al defender corrientes machistas o feministas extremas, incrementando aún más la violencia de género, fomentando odios y resentimientos colectivos hacia el otro género (todos los hombres son violadores, todas las mujeres son abusivas) y causando una baja conciencia colectiva distanciándonos cada vez más de un trabajo colaborativo entre géneros".

"Partiremos del análisis personal el cual me obligue a mirar en mi la relación o contribución que yo mantengo con la violencia en mi persona y mis relaciones sociales, preguntándome ¿si estoy viviendo en una masculinidad o feminidad afectiva? ¿si tengo estabilidad emocional propia? ¿amor propio? ¿auto respeto? ¿si he atendido adecuadamente mis perdidas o heridas emocionales? ¿He normalizado la violencia que ejerzo o recibo disfrazándola de amor o toxicidad permitida por las carencias o codependencias propias? Reflexionando con todo ello si he logrado un entendimiento aprendizaje y crecimiento en conciencia personal en el cual pueda aperturarme a comprender como piensa, se estructura emocionalmente y vive sus pérdidas o heridas emocionales el género opuesto brindando estrategias y herramienta para migrarnos de un machismo y feminismo radical a una masculinidad y femenidad afectiva en la cual podamos integrarnos armoniosamente estableciendo acciones para erradicar la violencia de genero".

"Desde esta nueva perspectiva podemos abrirnos a introducir la afectividad, no encontraremos acciones de más efectivas en prevención de violencia de género que las que se simientan en el incremento de conciencia y afectividad personal y hacia el otro vinculándonos en masculinos y femeninos afectivos. Reeducándonos en un participación propia y social en la erradicación de la violencia".

"La violencia, es toda conducta que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o viceversa. Por ello debemos no atribuir la practica de la violencia a un solo género, esa postura solo delata una incompetencia y evasión a ser parte de la solución y seguir siendo parte de la gran problemática social", detalló.

Finalmente, Roldán Reyes hizo extensiva la invitación a las familias de los municipios antes citados para que acudan a estás conferencias y cuyas sedes se darán a conocer en breve.