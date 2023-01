Tras los reclamos de pobladores por el aumento de la inseguridad y la inacción de la Policía Municipal, el alcalde Germán Torres Romero y el Cabildo de Nealtican aprobaron la destitución de la corporación y pedir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Guardia Nacional (GN) que asuman la seguridad en este municipio.

Sin embargo este acuerdo que le presentaron a los habitantes no ha sido concluido. El secretario de Gobernación del Estado, Julio Huerta, detalló que fue el propio Torres Romero quien reconoció que no se concretó el despido de los mandos ni de los uniformados.

“En el asunto del conflicto de Nealtican, el presidente municipal no ha confirmado el despido de los policías municipales, ese es un argumento que empezó a circular desde la semana pasada. En una reunión que la Secretaría de Gobernación tuvo con él, lo desmintió y no hay ninguna ratificación que él haya hecho ni su Cabildo del despido de toda la policía municipal y los mandos como lo habían solicitado los vecinos. No se ha roto el diálogo, se mantiene comunicación con el grupo inconforme y las autoridades municipales”, sentenció Julio Huerta durante la conferencia de prensa de ayer lunes 30 de enero.

La farsa del alcalde

Días antes en un acuerdo firmado por habitantes, el presidente municipal y los regidores de Nealtican, se estableció el retiro de los elementos de la Policía Municipal, aunque no se detalló cuántos elementos integraban la corporación.

Un compromiso más que se estableció fue conformar grupos de vecinos vigilantes, como respuesta a la queja de los vecinos de que hay zonas del municipio donde se vende droga y mercancía robada.

La protesta

El martes pasado hubo una protesta frente al Palacio Municipal, donde los pobladores acusaron que la inseguridad está desbordada y que al querer denunciar delitos ante el Ministerio Público regional ubicado en Atlixco, les rechazan los recursos y les ponen como excusa que no están bien integrados.

Debido a ello, el alcalde de Nealtican se comprometió a que la jueza de paz, Patricia Marisol Axotla, otorgue asesoría legal gratis a las víctimas de la delincuencia para poder integrar sus denuncias y no sean rechazadas al momento de presentarlas.

Al respecto, el secretario de Gobernación (Segob) estatal, Julio Miguel Huerta Gómez, dijo que la queja de los pobladores incluyó a los policías, la síndico municipal, Elizabeth Pérez Bravo, y la regidora de Gobernación, Diana Angélica Tlatelpa Castillo.

En cuanto al incremento de delitos en Nealtican, descartó un alza descomunal como acusan los habitantes, y dijo que datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) corroboran esta versión.

Además, confirmó que hay presencia de elementos de la SSP y de la GN ante la ausencia de la Policía de Nealtican.