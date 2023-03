El Ayuntamiento de Tochtepec a través de la Regiduría de Educación, en coordinación con la subsecretaría de Prevención del Delito y con apoyo del personal del Departamento de UDAIM, la Juez Calificador Municipal y el área de Derechos Humanos continúan realizando diversas acciones en escuelas a fin de crear una cultura de prevención entre la población estudiantil, docentes y padres de familia, dio a conocer el edil, Zenón Badillo Téllez.

De acuerdo con el primer regidor de la comuna de Tochtepec, Zenón Badillo, recientemente aplicaron una encuesta a los alumnos de la escuela Secundaria “Guadalupe Victoria” de la cabecera municipal; posteriormente, se hará una evaluación y con ello, crear un plan preventivo para identificar algún tipo de violencia.

Aunado a ello, se siguen con las pláticas de prevención, así como la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida a los alumnos, padres de familia y personal docente.

En ese sentido, el edil aseguró que entre las prioridades de su gobierno es ejecutar acciones para la prevención de la violencia y fortalecer la seguridad en el municipio.

Entre las principales recomendaciones, dijo, el no dejar solos a sus hijos en el automóvil (aunque sea por un corto período de tiempo), tener a la mano los números telefónicos de emergencia y de algún familiar, a no hablar con extraños y en caso de requerirlo, solicitar el apoyo de los policías municipales, que no salgan solos de noche y sobre todo, no hablar con extraños.

Finalmente, Zenón Badillo refrendó su compromiso con las familias de Tochtepec y llamó a qué, en caso de emergencia, comunicarse al 911 para que reciban la atención inmediata.