El Ayuntamiento de Atlixco que encabeza Ariadna Ayala, a través de la coordinación de Protección Civil Municipal, informa que Atlixco participará este miércoles 19 de abril en el primer Simulacro Nacional del año 2023, el cual tiene como objetivo fomentar una cultura de protección civil, así como reconocer el fortalecimiento de sus unidades internas de respuesta, además recordar planes de emergencia familiar y ubicar los puntos de encuentro durante una emergencia sísmica.

Dicho escenario hipotético se desarrollará en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México con un sismo de magnitud de 7.5 grados, epicentro en los límites de los estados de Puebla y Veracruz; en este acto nueve entidades, incluido el Estado de Puebla serán partícipes; en Atlixco inmuebles como el Palacio Municipal, Plazas Comerciales y el 1er. Regimiento de Caballería Motorizado.

La Coordinación de Protección Civil reafirma que es importante estructurar un plan de emergencia familiar ante cualquier tipo de desastre natural, así como tener identificados los principales puntos de reunión de los lugares donde se habitúan constantemente, es necesario fijar responsabilidades a cada uno de los miembros de las familia, trabajo o escuela e interrumpir inmediatamente actividades al sonar las alarmas, de ser posible, desconectar interruptores de electricidad, gas y agua.

Así como también, recordar el No corro, No grito y No empujo mientras se conducen al punto de reunión, una vez ahí, verificar que todos estén presentes.