Finalmente no hubo acuerdo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no dio permiso para la instalación de la replica de la Capilla Sixtina en la zona arqueológica de Cholula.

Al respecto, el secretario de Cultura estatal, Sergio Vergara Berdejo, señaló que no se visitará el Pueblo Mágico de Cholula, ante la falta de acuerdos.

“Lo paramos, la verdad es que no hubo un acuerdo con el INAH, entonces al no haber un acuerdo no nos dieron chance de ponernos en ninguna de las partes de Cholula, por el subsuelo”, refirió.

La propuesta de llevar este atractivo turístico a las Cholula surgió en el primer semestre del 2022, el que estaba planeado instalarse en agosto de este año.

El INAH en repetidas ocasiones dio a conocer que la exposición podía estar, pero no en las inmediaciones de la Zona Arqueológica de Cholula.

Ahora, el funcionario estatal anticipó que no descarta traer este rompecabezas fotográfico conformado por 2.6 millones de imágenes utilizadas para reproducir la bóveda de la capilla, a las Cholulas.

“No descartamos que algún día se pueda hacer, pero yo creo que ahorita en Cholula, no, ya está el antecedente de que no se puede”, declaró.