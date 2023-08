El presidente municipal suplente de Quecholac, José Luis Peregrina Flores informó que los cobros de todos los servicios como: predial, agua, trámites de registro, obras o algún trámite administrativo, son directamente en la Caja de Recaudación que se encuentra situada al interior del ayuntamiento y ningún servidor público está autorizado para realizar el cobro a domicilio.

"No caigas en fraudes o estafas. Si llega una persona cobrándote a tu domicilio, no caigas en engaños y no les pagues nada, ya que el Ayuntamiento de Quecholac no tiene cobros a domicilio y ningún servidor público está acreditado para solicitarlo", alertó el edil suplente.

Asimismo, llamó a los vecinos de las juntas auxiliares, barrios y colonias de la cabecera municipal a denunciar a cualquier persona que esté llevando estas estafas al 911 o al 249 126 3817.

"Lamentablemente, en esta temporada y durante el cobro del predial, es cuando operan estos estafadores para tomar a los contribuyentes; llamamos a la población a denunciarlos directamente a los teléfonos de la comandancia para actuar en flagrancia y proceder conforme marca la Ley", finalizó.