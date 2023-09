El Gobierno Municipal de Cuetzalan del Progreso a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF) se sumó a la campaña “No estás sola” que busca prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, acciones que impulsa la Comisión Nacional en coordinación con la Secretaría de Gobernación, ONU Mujeres y la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, dio a conocer la presidente honoraria de la dependencia, Miriam Ocotlán Arrieta Cárcamo.

A través de las redes sociales oficiales del ayuntamiento de Cuetzalan que encabeza, Gerson Calixto Dattoli, la titular del SMDIF, Miriam Arrieta exhortó a las mujeres que son víctimas de violencia a acudir a la dependencia a su cargo para solicitar acompañamiento y asesoría jurídica, así como apoyo psicológico, entre otros apoyos que se brindan de manera gratuita.

“Mujer, si eres víctima de violencia en el hogar, en el noviazgo o conoces a alguien que está viviendo este problema, acudan por favor al DIF municipal. La violencia no es normal, el amor no controla y si vives cualquier tipo de violencia recuerda, No estás sola”, llamó Miriam Arrieta tras exhortar a las víctimas comunicarse al 011 Tel Mujer.

Cabe mencionar que desde el pasado periodo de gobierno (2018-2021) a la fecha, con apoyo y respaldo del alcalde, Gerson Calixto, el SMDIF de Cuetzalan ha realizado diversas acciones y actividades para sensibilizar a la población en general acerca de este problema social y de salud; aunado a ello, se acercan todos los servicios gratuitos a cada una de las juntas auxiliares.