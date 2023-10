Con el objetivo de crear una cultura responsable de mascotas y evitar la proliferación de animales callejeros, el ayuntamiento de Chilchotla a través de la Regiduría de Salud y Asistencia Pública, en coordinación con la Secretaría de Salud llevarán a cabo este 09 de octubre de 2023 la campaña de esterilización en la explanada municipal, dio a conocer el edil, Fernando Ambrosio Peralta.

Al respecto, el alcalde de Chilchotla, Fernando Ambrosio informó que los módulos de atención para la esterilización de perros y gatos se ubicarán en la explanada municipal a partir de las 9:00 horas. Para ello, es importante que los gatos se lleven en una jaula transportadora y los perros con correa. Llevarles una cobija para después de la cirugía y tener ocho horas de ayuno.

Además, para ser candidatos, los animales deben tener, mínimo, tres meses de edad, no estar en celo, no gestantes, ni amamantando, no recién paridas, estar desparasitados, sanos y no de raza de nariz chata.

Finalmente, Ambrosio Peralta exhortó a los vecinos que son dueños de mascotas para que acudan y aprovechen este servicio de esterilización gratuita.