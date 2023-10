En medio de un año de retos y satisfacciones, a dos días de rendir su informe de labores, el presidente municipal de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, levantó la mano para la reelección en 2024.

En entrevista para Intolerancia Diario, el alcalde sanandreseño, reconoció sus aspiraciones políticas para el 2024.

Al mismo tiempo, anunció más obras para el resto del trienio, así como la apertura al diálogo con grupos inconformes, sobre todo por la actualización del proyecto de Desarrollo Urbano.

“Ha sido un año de muchos retos, satisfacciones de logros alcanzados”, dijo al señalar los aprendizajes en estos dos años.

La política y aspiraciones

-Hablemos de grilla, es año electoral, hay mucho movimiento, por ejemplo Marko Cortés (líder del Partido Acción Nacional) le alzó la mano a Eduardo Rivera por la gubernatura, ¿tú qué piensas, tienes algún proyecto?

-Pues mira, me gustaría el tema de la reelección, creo que es un reto tanto personal y en ese aspecto no me descarto, sin embargo, soy consciente de que la última palabra la tienen los ciudadanos.

Indicó que la ciudadanía son los que deciden quién sí y quién no, por lo que si lo respaldan, seguirá trabajando para San Andrés Cholula.

-¿Te has medido en encuestas, cómo va tu popularidad?-

Si, hay buena aceptación por parte de la ciudadanía y bueno, pues esperemos a que lleguen los tiempos para ya tomar una decisión y finalmente que los ciudadanos definan nuestro futuro.

-¿Has hablado con Marko?-

-Sí, he dialogado con él, afortunadamente hay una muy buena relación tanto con el presidente nacional, como el estatal y bueno pues al final del día buscaremos llegar lo más fortalecidos posible.

Indicó que ahora es muy importante para el PAN el tema de la unidad, para ir juntos a una contienda que será muy fuerte. “La unidad puede garantizarnos el triunfo”, afirmó

-¿Ya se está haciendo, se está formando esa unidad en torno a Eduardo (Rivera)?-

-Creo que falta trabajarla más, sin embargo, creo que entrando en tiempos y una vez que inicie ese proceso tendrá que hacerse el llamado y tenemos que estar todos.

-¿Hablando del nivel estatal, ya para la candidatura a gubernatura, tú cómo ves Eduardo (Rivera)?-

-Yo creo que es un personaje muy importante en la política poblana, que identifica mucha gente, que mucha gente confía en él, sin duda alguna tenerlo como candidato será un personaje muy competitivo, con amplias posibilidades de ganar.

“Sólo habrá que esperar que lleguen los tiempos, hoy vemos una agitación política muy fuerte, muchas barras rotuladas, muchas lonas, muchos espectaculares sin embargo creo que la decisión final la toma el ciudadano”, afirmó.

“No por tanto madrugar, amanece más temprano, hay que esperar los tiempos y ver qué es lo que es la ciudadanía decide”, refirió.

Trabajo y seguridad

-¿A dos años de trabajo, que es lo más relevante?-

-Desde que iniciamos este gobierno, buscamos estar cerca de la gente siempre consultándola, escuchándola, trabajando de la mano y eso nos ha permitido también conocer más a fondo cuáles son las necesidades, las peticiones.

Explicó Edmundo Tlatehui, que en materia de seguridad ha sido muy importante y un reto reforzar las medidas y por ende a la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

Recordó que se dotó de más parque vehicular en este año, por lo que se adquirieron 11 patrullas nuevas y están por entregar seis patrullas más.

“Además, de las nueve que recibimos del gobierno estatal entregamos nuestra subcomisaria la primera, en lo que es el corredor turístico, en Tonantzintla, una subcomisaria que atiende a cuatro juntas auxiliares y que también es un espacio más que trabaja hoy por la seguridad”, señaló.

“Estuvimos trabajando también en el tema de equiparlos, de que cuenten con uniformes, de que se sientan también respaldados como elementos de esta Secretaría de Seguridad Pública y Protección ciudadana una prioridad”, dijo.

-¿Cómo tomaste el ayuntamiento en el tema de seguridad?-

-Teníamos cuando recibimos nosotros 176 elementos de seguridad pública, hoy hay 260.

“Eso nos permite tener mayor acercamiento más operativo mayo tienes en el municipio y poder para garantizar la seguridad”, dijo.

Reconoció que no ha sido una tarea nada fácil, ya que la delincuencia ha avanzado y desafortunadamente en ocasiones se han visto rebasados ante la percepción ciudadana.

“Sin embargo, pues es un compromiso que tenemos y seguiremos trabajando para garantizar la seguridad”, añadió.

-¿En cuestión de obras infraestructura como como han trabajado?-

-Este año entregamos infraestructura, como la unidad deportiva de san Rafael Comac, un espacio que al día de hoy brinda a muchas familias, niñas y niños, un espacio para desarrollar el deporte.

“Al igual que entregamos calle Frontera en la Colonia Concepción Guadalupe, la calle Emiliano Zapata y Morelos en Tlaxcalancingo, en San Luis Tehuiloyocan también”, añadió.

“Estamos llevando a cabo la construcción de un CAIC, un preescolar un espacio, que sin duda alguna también garantizará la educación de niñas y niños en su primera etapa y que después de 20 años de no contar con un espacio propio, finalmente ya tendrán una escuela digna”, comentó.

En Tonantzintla se mejoró la calle Reforma Sur y también se está trabajando con una obra más, refirió.

Explicó que para este 2023 el presupuesto asignado en materia de infraestructura fueron 171 millones de pesos, pero haciendo ampliación y atendiendo las peticiones, se cerrará con más de 200 millones de pesos invertidos en obras.

“Se dice fácil, pero sí es un esfuerzo el que se realiza y en ese aspecto bueno, pues este año también estamos consolidando infraestructura que genera beneficio de la ciudad”.

Añadió que estos incrementos son gracias en parte al aumento de la recaudación en los últimos años, lo que demuestra la confianza de la ciudadanía.

“Agradecer a los ciudadanos que nos han depositado la confianza de que para el año 2023 nuestro presupuesto es de 965 millones de pesos y se proyecta para el cierre de rebasar los 1000 millones de pesos”, dijo.

Recordó que a grandes rasgos la administración recaudaba 800 millones de pesos en el 2021, mientras para 2022 fue de 937 millones de pesos y el 2023 buscamos arriba de los mil millones.

-¿Proyectos para 2024?-

-Tenemos la Radial que será un proyecto que seguiremos impulsando y que será muy importante para mi gestión poder concluirlo.

Asimismo, se proyecta la conclusión de una construcción de espacio del DIF, una obra que tiene cinco años que no se ha concluido.

Además, se tiene contemplado para el siguiente año la construcción de una unidad deportiva para San Antonio Cacalotepec.

Dialogo y apertura

-¿Lo de la actualización del Desarrollo Urbano, ha tenido problemas con los pueblos originarios, ¿qué he pasado?-

-Muchas mesas de trabajo, tenemos una propuesta concreta, muy firme, que garantiza ese crecimiento ordenado de nuestro municipio de San Andrés Cholula.

Explicó que si bien se ha señalado al ayuntamiento sanandreseño de no escuchar, de no incluir, la verdad es que se ha con los diferentes sectores y todos han sido escuchadas sus propuestas, las que han sido incluidas.

“El producto de este programa, de esta actualización de programa que hoy tenemos ha considerado a todos los sectores y es ha considerado todas las voces”, sostuvo.

-¿Sientes que se ha politizado, más ahorita en tiempos electorales?-

-Yo esperaría que no lleguemos a esto, porque quienes somos los más perjudicados, somos todos en general.

Refirió que la última actualización del programa de Desarrollo Urbano fue en el 2008, hace 15 años que no tiene nada que ver con la realidad que hoy vive San Andrés cholula.

“Yo invito a todos a todos los sectores, a pueblos originarios a todos, a que realmente cerremos filas y que finalmente todo ese trabajo tan extenuante que hemos tenido, todas esas reuniones tan largas y tan cansadas, finalmente las veamos materializadas en un programa que garantice un desarrollo un crecimiento y una mejor calidad de vida para todos".