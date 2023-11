Carlos Antonio "N", regidor de Gobernación del ayuntamiento de Tepeaca, fue denunciado penalmente por hostigamiento, acoso y discriminación laboral en contra de una mujer integrante de la Policía Municipal.

La afectada, quien además atiende a víctimas de violencia, informó que interpuso las denuncias y como una medida desesperada hizo pública la situación en redes sociales.

Señaló que se ha puesto en riesgo su integridad, seguridad y dignidad en el entorno laboral en la comuna de Tepeaca, presidida por José Huerta Espinoza.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del funcionario municipal, a quien valiéndose acusa que valiéndose del cargo y de la posición de poder que ocupa, aseguró que la ha maltratado de manera sistemática, discriminando, violentando y acosando por razones de género.

Por otro lado, acusó además que lo ha hecho de manera personal a cuatro paredes, divulgando comentarios denigrantes hacia la acusadora en el entorno laboral y en otros espacios.

“Generando desde su puesto poder y control acciones que atentan contra los derechos humanos como mujer, porque ha lanzado comentarios misóginos y machistas”, señaló en la denuncia.

“Llevo 7 años desempeñándome como Policía, actualmente soy titular del área de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, he acompañado a mujeres en procesos muy difíciles y se ha logrado justicia para la mayoría de ellas de lo cual me siento muy orgullosa”, dijo.

Reconoció que la lastima mucho que siendo la responsable de brindar atención y auxilio a mujeres víctimas de violencia, ella misma sea violentada por un funcionario con poder e influencias.

“Por eso he decidido no quedarme callada, por miedo a lo que pueda pasar ya que la violencia no ha parado”, sostuvo.

Añadió que ha sido víctima de intentos de manipular situaciones para obligarla a renunciar, pero tiene derecho a mantener su trabajo y vivir en un entorno laboral libre de violencia de género.

“Asimismo me he visto atacada en redes sociales desde perfiles falsos donde siguen denigrando mi persona, casualmente con las mismas palabras que este señor ocupa directa y personalmente contra mi, valiéndose del anonimato para agredirme por la vía digital”, señaló.

Subrayó que teme por su seguridad e integridad física, porque ha recibido comentarios amenazantes que no busque problemas con el regidor quien puede ser peligroso.

“No tengo miedo, porque sé que hice lo correcto, porque he actuado de manera honesta y porque sé la persona que soy, sé que como yo, hay muchas mujeres que viven violencia en el ámbito laboral y que no denuncian por miedo por personas que por ocupan cargos públicos y usan el poder para violentar”, denunció finalmente.