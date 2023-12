“El respaldo de la ciudadanía es resultado del trabajo que hemos venido realizando, esto nos anima a seguir en ese camino, buscando la unidad con el resto de los compañeros y que sepan que somos de sumar voluntades y esfuerzos para que Zacatlán esté mejor”, puntualizó el aspirante a la Coordinación Municipal de Zacatlán de la Defensa de la 4T.

En entrevista con Intolerancia Diario, Eybar Márquez destacó que, durante su recorrido por las juntas auxiliares y comunidades del municipio de Zacatlán, la gente le ha demostrado su respaldo en su aspiración para encabezar la coordinación municipal; asimismo, subrayó la importancia de considerar a los perfiles más competitivos para alcanzar la meta de la Cuarta Transformación.

“Se tendrán que poner y/o considerar los perfiles más competitivos para que podamos lograr un buen resultado y alcanzar la meta que la cuarta transformación y Morena va a lograr a nivel Local y Nacional. La gente no quiere batallas, ni peleas, la gente lo que quiere son resultados, propuestas, que uno vaya, que los escuches y resuelva sus necesidades. La ciudadanía quiere una alternativa de soluciones y resultados.

“El confrontar a los demás aspirantes a una guerra sucia no nos lleva a nada bueno, no es constructivo, no edifica. La gente ya está hasta el hartazgo de tanta violencia, la gente quiere que estemos unidos y que podamos salir adelante por el bien de todas las familias de Zacatlán”.

El también licenciado en Educación Primaria, egresado de la Normal “Benito Juárez”, Eybar Márquez refirió que en días pasados fue la etapa de inscripción para la coordinación municipal y será para el 03 de enero de 2024 que pasará el perfil (o perfiles) más competitivo, que haya cumplido con los cursos y con los requerimientos que solicita Morena; posteriormente, para el mes de marzo será cuando el partido designe a quien encabezará dicha coordinación ante los próximos comicios.

El llamado

Finalmente, Eybar Márquez llamó a los ciudadanos a que respondan con sinceridad en las encuestas, que expresen lo que piensan de los más de 20 aspirantes, que no tengan miedo y que voten por la mejor propuesta “hemos demostrado ser cercanos a la gente y así lo seguiremos siendo, sirviendo a las familias de nuestro municipio de Zacatlán, con propuestas claras, más competitivas, por una coordinación de respeto, de unión, que edifique y nos siga conduciendo al camino de la transformación”.

El apoyo

Eybar Márquez agradeció el respaldo de su familia y de su esposa, Yolanda Escobedo quien ha formado equipo con él para recorrer las juntas auxiliares y comunidades de Zacatlán escuchando las necesidades y el sentir de todas las familias.