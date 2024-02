“Tan solo del pasado mes de diciembre de 2023 a la fecha, hemos recibido la queja de más de 50 personas de la región de Tepeaca que fueron víctimas de fraudes de falsos gestores para el trámite de visas, sobre todo en temporada decembrina; es por ello, de suma importancia que las personas sepan identificarlos y denunciarlos ante las autoridades correspondientes”, advirtió el presidente y titular del Centro de Soluciones Jurídicas LADG, Luis Ángel Díaz González.

En entrevista para Intolerancia Diario, Díaz González expuso que las personas que fueron víctimas de fraudes de falsos gestores para el trámite de visas y pasaportes acusaron que inicialmente para hacer una cita debían esperar hasta un año y con la promesa de que podían agilizar el trámite, les cobraban por adelantado con cantidades que van desde los 15 mil hasta 30 mil pesos.

“Las citas para la visa se han alargado hasta el 2026; en algunos casos y en un constante monitoreo, aprovechamos cuando hay un espacio disponible, por esto último no se le cobra adicional al cliente y solo se requiere un pago de 5 mil 500 pesos una vez que se concluyó el servicio”, refirió.

Refirió que los falsos gestores han encontrado en la expedición de pasaportes y visas un tema competitivo “muchas de las víctimas no cuentan con la información completa y con la necesidad de viajar para visitar a sus familiares que radican en Estados Unidos y/o Canadá, pues confían y pagan cantidades elevadas. Al final, les cobran por supuestos honorarios y luego desaparecen, robando incluso el pago de la visa que solicita el gobierno estadounidense”.

El llamado

Señaló que una de las características de estos falsos gestores es que no cuentan con una oficina o inmueble debidamente identificado como un despacho de asesoría o servicios jurídicos; refirió que, aunque no se cuenta con un número estadístico exacto de este tipo de fraudes, es porque las víctimas no saben dónde localizar al estafador y así formalizar la denuncia.

En ese sentido, Díaz González llamó a la ciudadanía en general a no dejarse sorprender por estos falsos gestores “si no se identifican o solo les entregan una tarjeta de presentación con su número de teléfono celular pero no especifica la dirección o dónde localizarlos, será imposible que después les respondan. Es necesario que las personas verifiquen la información que requieran a través de las páginas del Instituto Nacional de Migración (INM), al Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) e incluso, en las páginas de la embajada de Estados Unidos o Canadá”.

Indicó que desde hace 10 años se han atendido y brindado asesorías a las personas que deseen iniciar con este y otros trámites (incluyendo de divorcios) “es importante que los interesados se informen bien y no creer en gestores que les argumentan que ha habido cambios en las reformas, en las leyes o alguna información que no está en las páginas oficiales, el saber identificar a estos defraudadores y exhibirlos nos permitirá que más personas sean víctimas, poniendo en riesgo sus ahorros o el dinero para estos trámites”.