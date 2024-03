Los vecinos e integrantes del Comité del Agua que descubrieron un pozo clandestino en el municipio de Xoxtla, serán denunciados por el Soapap por presuntamente obstruir la obra, aseveró la alcaldesa Guadalupe Siyancan.

La alcaldesa dijo que los directivos del organismo se han prestado al diálogo, pero los inconformes no, al aseverar que su ayuntamiento no ha dado ningún permiso, ya que Conagua es la autoridad facultada para permisos de construcción de un pozo.

Durante un mensaje emitido en redes sociales en la que da un informe antes de dejar el cargo para buscar la reelección, la aún presidenta municipal aseveró que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) va a denunciar a los inconformes.

Hasta el momento el organismo dirigido por Gustavo Gayán, no ha emitido ningún comunicado o información de qué tratan los trabajos en Xoxtla, donde se vio maquinaria excavadora del Soapap.

El pozo

Guadalupe Siyancan, no ha informado oficialmente las causas para la excavación de un pozo en una zona de veda y sin consultar a los pobladores, sólo sostuvo que se solicitó la información a la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Su servidora en conjunto con el Cabildo no hemos firmado nada, no hay nada que pueda avalar que nosotros permitamos, como dicen por ahí, que ya vendimos el agua, pero no hay nada”, sostuvo.

La denuncia sería del organismo descentralizado contra los integrantes de los comités de agua y de la junta auxiliar de Mihuacán, presuntamente por “obstruir” la obra.

Informó la edila que dos ocasiones las partes en conflicto han sido convocadas a dialogar en la Secretaría de Gobernación estatal.

En la primera, dijo, no asistieron los integrantes de los comités y en la segunda se fueron de las oficinas por un retraso en el inicio del encuentro.

Reveló que en la segunda reunión, los representantes del Soapap manifestaron que ante la negativa de los inconformes de agotar el diálogo procederá legalmente ante la obstrucción de la obra.

Ante las denuncias de presión, la alcaldesa de Morena, negó que haya vendido el agua del municipio, ni expidió alguna autorización para la excavación del pozo, ya que eso le corresponde a la Conagua.

Sin embargo, lo que sí reconoció, es que su ayuntamiento dio los permisos para bardear el pozo en un predio particular, perímetro en el que se alojó la maquinaria del Soapap.

La semana pasada, habitantes de San Miguel Xoxtla, acusaron que Agua de Puebla o Soapap, perforó un pozo de manera ilícita para extraer agua y enviarla a la ciudad de Puebla, lo que dejaría escasez a la zona.

Rogelio Flores Ramos tesorero del Comité de Agua Potable de San Miguel Xoxtla, explicó que se detectó que el nivel del agua ha bajado en los otros pozos que abastecen a la zona.

En el municipio existen tres pozos del Soapap que ahora opera Agua de Puebla, los que extraen agua día y noche para abastecer a la ciudad de Puebla.

El cuarto pozo que se pretendía poner en operación fue clausurado por intervención de los pobladores, donde se ubica en el basurero, cerca de Ternium.

El quinto pozo detectado, lo están perforando cerca de la autopista México-Puebla, donde los pobladores aseguran que dejará hay escasez de agua y si opera este nuevo se agravaría la situación.