Se cumplen 45 horas del bloqueo de la autopista México-Puebla, luego de que ejidatarios de Tlahuapan decidieran cerrarla en ambos sentidos debido a la presunta falta de pago de más de 176 millones de pesos por la indemnización de la construcción de la misma vialidad y de la construcción del parque Izta-Popo.

Sin embargo, ayer vía redes sociales, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Puebla, Agustín Guerrero reveló una foto de un cheque de BVVA Bancomer dirigido al ejido de Tlahuapan con la cantidad que reclaman los manifestantes.

“El 27 de septiembre de 2018 el comisariado ejidal del Ejido Santa Rita Tlahuapan recibió este cheque por 176,231,515.42 que cubre la indemnización por sus terrenos para la carretera #MexicoPuebla Lo que sucedió después, es un robo a los ejidatarios por su propia mesa directiva”, aseguró el morenista.

Lo que sucedió despues, es un robo a los ejidatarios por su propia mesa directiva.

Hasta el momento, los ejidatarios llamaron a una rueda de prensa hoy a las siete de la mañana, pero no se ha informado o aclarado nada.

Mientras tanto, ejidatarios de Tlahuapan ya se encuentran instalados en los extremos de la autopista con campamentos improvisados y decenas de personas que manejaban a distintos destinos y que tuvieron la mala suerte de estar atrapados en la vialidad siguen esperando que las autoridades los asistan.

A través de redes sociales los testimonios de las personas atrapadas en la México-Puebla expresan su preocupación por no llegar a casa y la necesidad de comida, hidratarse o incluso ha falta de baño han tenido que hacer sus necesidades cerca de ahí.

“Se está buscando un arreglo legal”, asegura AMLO sobre bloqueo de carretera

En la mañana matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ejidatarios para “que no se dejaran manipular” y que se “estaba buscando un acuerdo legal”, para que mediante un avalúo se pudiera recompensar a los manifestantes.

CAPUFE pide llamar al 088

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Caminos Conexos (Capufe) se mantiene con el mismo mensaje de llamar al 088, sin embargo, no se ha resuelto nada y las personas que transitaban por la autopista el pasado martes a las 11 am, siguen atrapadas, víctimas de un conflicto al que no pertenecen.